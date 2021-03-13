Суддя "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом смачного бананового печива
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Глинської у соцмережі.
Так, в акаунті судді "Майстер Шефу" з'явилось відео, у якому Глинська розповідає, як приготувати смачне та оригінальне печиво для всієї родини. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.
"Сьогодні готуємо печиво "Бананчик" - тонке хрустке тісто з соковитою банановою начинкою. Готується швидко і легко", - запевнила вона.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
7-річну дівчинку знайшли на дні колодязя в Одеській області: що відомо на даний момент
Єлизавета ІІ "розправилася" з Меган Маркл після скандального інтерв'ю: з'явилося фото
Тіло 7-річної Маші знайшли в сараї на Херсонщині, спливли деталі зникнення дівчинки: що сталося у фатальний день
Неприємна НП на концерті Тіни Кароль, співачка не змогла стримати емоцій: "Ви думаєте, їм зійде це з рук?"
Для приготування тіста вам знадобляться наступні інгредієнти:
- 100 г вершкового масла (розм'якшеного, 82%);
- 100 г сметани (10-15%);
- 200 г борошна;
- 20 г цукрової пудри;
- 6 г розпушувача;
- ванільний цукор (за бажанням).
А щоб приготувати бананову начинку, знадобиться всього три інгредієнта:
- 2 банана;
- 20 г цукру;
- 10 г вершкового масла.
У комбайні змішайте до пишної маси вершкове масло, цукрову пудру та сметану. Потім додайте борошно і знову перемішайте. Сформуйте брусочок тіста, заверність у плівку та покладіть на годину в холодильник.
Банан наріжте кубиками, додайте попередньо залиті окропом родзинки, вершкове масло та цукор. Перемішайте і поставте на середній вогонь на 3-4 хвилини. Бананова маса має повністю охолонути.
Розкатайте тісто скалкою, наріжте кружечками, які потім також треба розкатати. Додайте бананову суміш і сформуйте "бананчики". Випікайте печиво у духовці при температурі 170 градусів протягом 20-25 хвилин.
Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Глинська поділилася рецептом домашнього печива з апельсином: "Просто тане в роті»
Як повідомляла Politeka, суддя " Майстер Шеф "Глинська дала рецепт" затишного " десерту з ягодами.
Також Politeka писала, що суддя "Майстер Шеф" Глинська дала рецепт смачного десерту з мандаринів.