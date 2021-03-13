Суддя "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом смачного бананового печива

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Глинської у соцмережі.

Так, в акаунті судді "Майстер Шефу" з'явилось відео, у якому Глинська розповідає, як приготувати смачне та оригінальне печиво для всієї родини. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

"Сьогодні готуємо печиво "Бананчик" - тонке хрустке тісто з соковитою банановою начинкою. Готується швидко і легко", - запевнила вона.

Для приготування тіста вам знадобляться наступні інгредієнти:

100 г вершкового масла (розм'якшеного, 82%);

100 г сметани (10-15%);

200 г борошна;

20 г цукрової пудри;

6 г розпушувача;

ванільний цукор (за бажанням).

А щоб приготувати бананову начинку, знадобиться всього три інгредієнта:

2 банана;

20 г цукру;

10 г вершкового масла.

У комбайні змішайте до пишної маси вершкове масло, цукрову пудру та сметану. Потім додайте борошно і знову перемішайте. Сформуйте брусочок тіста, заверність у плівку та покладіть на годину в холодильник.

Банан наріжте кубиками, додайте попередньо залиті окропом родзинки, вершкове масло та цукор. Перемішайте і поставте на середній вогонь на 3-4 хвилини. Бананова маса має повністю охолонути.

Розкатайте тісто скалкою, наріжте кружечками, які потім також треба розкатати. Додайте бананову суміш і сформуйте "бананчики". Випікайте печиво у духовці при температурі 170 градусів протягом 20-25 хвилин.

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