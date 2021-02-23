Навіть від думки про таке, серце стискається

Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська приголомшила розповіддю про особисту трагедію

Одкровенням кондитер поділилася в інтерв'ю для програми "ЖВЛ".

Вона розповіла, що втратила дитину через грубу помилку лікарів.

Глинська говорить, що медики хотіли прискорити сутички, тому давали їй препарати, які були протипоказані. Дитину врятувати не вдалося.

"Наступного ранку після трагедії лікарі толком не пояснили, що сталося. Вина повністю на них. Мені навіть документи донині не видали", - зазначила вона.

Глинська зізналася, що після того, що сталося впала в депресію.

"Був такий період у житті, коли всередині ти порожній. Коли зовсім нічого не радує. Період, коли ти просто лежиш три дні, не встаючи з ліжка. Абсолютне небажання жити і що-небудь робити«, - описала суддя» Мастершеф " свій стан після того, що сталося.

А ось побороти депресію і апатію їй допомогла кулінарія. Тоді Глинська дивилася передачі Юлії Висоцької, яка і надихнула її на кулінарні експерименти.

Зазначимо історія Глинської сколихнула мережу.

"Я люблю Лізу, сильна людина! Я бажаю їй багато дітей", " Ліза дуже сильна людина, гідна захоплення❤️ навіть від думки про таку втрату, серце стискається . Коли вже буде покладено край цим акушерським тортурам? Лікарі, повинні бути покарані», - пишуть в коментарях.

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