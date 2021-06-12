Победитель вокального шоу "Голос. Діти" (2015) и "Голос країни" (2020) Роман Сасанчин готовится сделать важный шаг в жизни

Недавно 19-летний артист объявил о своей свадьбе. Его избранницей стала 23-летняя девушка Иванка, которая вместе с молодым человеком уже продолжительное время. Пара уверяет, что они счастливы, а единственное пополнение, которое они пока планируют – это завести еще котенка. Пока что на первом месте у них работа и развитие.

Прокомментировал Сасанчин горячую тему также в интервью Ростислав Калацинському для канала Rostyslove Production.

Певец признался, что сейчас очень занят подготовкой к торжественному мероприятию.

При этом у Сасанчина спросили, поздравила ли его наставница по шоу «Голос» Тина Кароль.

«Я еще не успеваю посмотреть, потому что все соцсети пересмотреть, кто, что пишет это нереально. Много кто уже поздравил, но пока с Тиной еще не связывался», - признался он.

При этом Сасанчин отметил, что он, как и другие победители Кароль, связывался с ней, чтобы поддержать в финале крайнего сезона шоу «Голос».

Ранее мы рассказывали, что в Киеве Сасанчин поселился со своей девушкой в квартире, подаренной ему на "Голосі". Осенью прошлого года Роман признавался в одном из интервью, что работает кассиром в супермаркете. Брать деньги у родителей молодой человек не хочет принципиально. А средства нужны не только на жизнь, но и на ремонт квартиры, который певец решил делать собственными силами.

Напомним, 19-летний победитель "Голосу країни" женится, как выглядит невеста: "Не рановато?".

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