Победитель вокального шоу "Голос. Діти" (2015) и "Голос країни" (2020) Роман Сасанчин готовится сделать важный шаг в жизни
Недавно 19-летний артист объявил о своей свадьбе. Его избранницей стала 23-летняя девушка Иванка, которая вместе с молодым человеком уже продолжительное время. Пара уверяет, что они счастливы, а единственное пополнение, которое они пока планируют – это завести еще котенка. Пока что на первом месте у них работа и развитие.
Прокомментировал Сасанчин горячую тему также в интервью Ростислав Калацинському для канала Rostyslove Production.
Певец признался, что сейчас очень занят подготовкой к торжественному мероприятию.
При этом у Сасанчина спросили, поздравила ли его наставница по шоу «Голос» Тина Кароль.
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«Я еще не успеваю посмотреть, потому что все соцсети пересмотреть, кто, что пишет это нереально. Много кто уже поздравил, но пока с Тиной еще не связывался», - признался он.
При этом Сасанчин отметил, что он, как и другие победители Кароль, связывался с ней, чтобы поддержать в финале крайнего сезона шоу «Голос».
Ранее мы рассказывали, что в Киеве Сасанчин поселился со своей девушкой в квартире, подаренной ему на "Голосі". Осенью прошлого года Роман признавался в одном из интервью, что работает кассиром в супермаркете. Брать деньги у родителей молодой человек не хочет принципиально. А средства нужны не только на жизнь, но и на ремонт квартиры, который певец решил делать собственными силами.
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