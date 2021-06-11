Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару знает, как приковать к себе восхищенные взгляды

34-летняя девушка, как известно, начинала карьеру в качестве фотомодели. Сейчас она является юмористкой "Квартал 95", актрисой шоу «Игры приколов» и входит в состав команды «Винницкие» в «Лиге Смеха». При этом активно ведет свой микроблог в Инстаграм, выставляя кадры не только рабочих будней, но и из личной жизни.

На новом фото, которым Ирина поделилась в соцсети, актриса предстала в вызывающем образе, передает Politeka.net. Блондинка приспустила черную блузу, едва не засветив лишнее. Яркий макияж с бронзовыми тенями и рассыпавшиеся на плечах локоны дополнили лук.

В подписи девушка сделала объявление, заинтриговав пользователей:

"Ненавязчиво намекаю, что завтра Женский Квартал♥️ Мы тааааакое для вас готовим, ммммм, ням ням ням! С нетерпение ждем встречи🖤".

"Бог это женщина!"; "Какая же ты ракета🔥🖤"; "О май гуднесс!!!!! Ирина ты шикарная 🔥🔥"; "❤️Супер!"; "Не интересный уже ваш женский квартал..."; "Ух ты какая 🔥❤️"; "Ирина - вы лучшая ❤️👍", - отреагировали в Сети.

Ранее мы рассказывали, что Сопонару произвела фурор, позируя в легком мини-платье, верх которого был выполнен из перышков. Актриса добавила пикантности, приспустив лямки на плечи и открыв взору нежные линии шеи с зоной декольте.

"Напоминаю! 12 и 14 Женский Квартал! Дворец Октябрьский! Очень жду встречи с вами!🖤", - в подписи Ирина проанонсировала большие юмористические концерты.

Напомним, что блондинка из «Женского квартала» в экстра-мини показала все достоинства фигуры: "Вау, серьёзная тетя".

Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" похвалилась точеной фигуркой в платье из перьев: "Лучшая".

Также Politeka писала, что блондинка из «Женского квартала» в экстра-мини впечатлила длиной ног: «А взгляд какой!».