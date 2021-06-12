Супермодель Белла Хадид, которую хирурги назвали самой красивой женщиной в мире по принципу золотого сечения,

Супермодель с молодого возраста покорила подиум необычной внешностью и колким взглядом, которому стали подражать тысячи женщин, желая заполучить такую же форму «листьих» глаз. Девушка старается появляться на публике довольно редко, но всегда успешно привлекает внимание к себе.

При этом модель не очень любит в повседневной жизни яркие образы. Белла предпочитает эпатировать появлением в открытых нарядах с пикантными деталями. В этот раз изюминкой образа стала кружевная вязаная кофта с узорами кремового оттенка и необычная прическа с высокой гулькой и перевязанными нитями в тон кофте.

Макияж Белла использовала по минимуму, поэтому черты ее лица выглядят более свежо и молодо, даже больше обычного.

«Приступаем к вязанию песка; Королева пряжи 🧶 🤍; Вязать крючком научилась? Милота; такая домашняя натуральная Белла; потрясающая натуральность; красивый вид💗; звенит колокольчиками; как цветок😭💐; ты выглядишь так красиво моя любовь; вау, продолжайте вязать», - пишут в сети.

Главное правило модели – не отказывать себе в том, когда очень чего-то хочется. Поэтому в сети есть много фото со звездой, наслаждающейся фаст-фудом в компании знаменитых красавиц. В новой фотосессии Хадид в очередной раз подчеркнула: она способна удивить.

Даже в одном фирменном боди на завязках на бедрах ей удается выглядеть очень пикантно. Благодаря правильному уходу за собой и хорошим генам, фигура и кожи Беллы вызывают лишь восторг. Яркий синий оттенок спортивного наряда идеально подошел супермодели. Стильный, хоть и простой лук, оценили и поклонники звезды.

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