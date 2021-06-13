Как же так можно поступить?

Ольга Сумская обратилась к украинцам

Как передает Politeka.net, призыв о помощи актриса разместила на своей страничке в Instagram.

У 54-летней Сумской, как известно, нередко делится кадрами со своими любимыми собаками – Джессикой и Жасмин.

С милыми животными на карантине она записывала милые видео, в котором призналась, что они ей помогают справиться с изоляцией. Поэтому актриса не смогла пройти стороной мимо истории котенка.

В свои сторис она сделала репост, в котором рассказали тяжелую судьбу породистого животного.

"Бритни не уберегли от сумасшедшей хозяйки, которая постоянно искала ей кавалеров и плодила котят", - сообщил автор публикации и добавил, что таким образом хозяйка зарабатывала на бедном животном.

Бритни удалось забрать от нерадивой хозяйки и теперь ей ищут новых, которые смогут о ней позаботится.

Ранее мы сообщали, что актриса опубликовала в своем микроблоге яркое фото в вышиванке, а в подписи к нему рассказала о своем первом визите в Киев.

"Мы поехали на экскурсию по Киеву, я впервые увидела вживую величие и красоту Софии Киевской, Лавры, Золотых ворот! Влюбилась в столицу навсегда и почувствовала тогда, что буду жить именно в этом невероятно красивом городе, он показался мне родным", - рассказала Сумская о поездке.

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.

Также Politeka писала, Дочь Сумской Антонина Паперная удивила откровением об отношениях с матерью: "Не поняла, как можно…".