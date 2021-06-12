Александр Эллерт вместе с Ксенией Мишиной захотели попробовать необычное занятие

Как передает Politeka.net, снимками и эмоциями от пережитого комик поделился на своей страничке в Instagram.

"Представьте вы обулись в медузы, в такие смачно-жгучие медузы… теперь добавим немного крапивы, два-три хлестка… теперь вспомните, как на пикнике вы наступили на уголёк из костра, только имейте в виду этот уголёк ну прям четко вашего размера ноги… ещё фантазируем, вся ваша ступня это мизинец на ноге… представили?", - поделился Александр.

Дело в том, что пара решила поупражняться на доске Садху - стояние на гвоздях.

С помощью таких процедур оказывается воздействие на рефлекторные точки стоп, балансируя деятельность внутренних органов и систем. С физической точки зрения, практика оказывает оздоравливающее и укрепляющее воздействие на организм.

Эллерт отметил, что испытывал нереальную боль, а перенести процедуру ему помогла Ксения.



"Если вы придете к этому и решитесь попробовать, то возьмите с собой близкого человека…который сможет взять вас за руку, обнять, просто рядом стоять, сказать, поцеловать, переживать и дышать вместе с вами… спасибо моей Ксю. Без нее и её поддержки я бы не выстоял 45 минут", - поделился Александр.

Напомним, что в последнее время поклонников пары волнует, не расстались ли влюбленные, поскольку они перестали появляться в социальных сетях друг друга.

Более того, Ксения удалила совместные фото с Александром со своей странички в Instagram.

В комментарии Григорию Решетнику пара призналась, что они вместе и у них все хорошо, хоть и бывают ссоры.

Напомним, Эллерт и Ксения Мишина устроили себе романтику с "пледиком" посреди леса: "Жалко барсучка".

Как сообщала Politeka, Эллерт поведал о кардинальных переменах в жизни после "Холостячки": "И это ты еще не женился".

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