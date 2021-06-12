Певица Анастасия Приходько поразила заявлением о смене пола
Как передает Politeka.net, пост-признание артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
Анастасия рассказала, что в ранней юности мечтала сменить пол, а причиной этому стало отношение мамы к ней и трудное детство.
"Как сейчас помню этот скандал, когда вместо вещей старшего брата, которые я донашивала, я надела мамины модные ботильоны в школу, чтоб выглядеть красивой и короткое платье, из-за которого бабушка назвала меня профурсеткой", - рассказала певица.
По ее словам, комплименты от родных она слышала, поэтому и появились мысли о смене пола.
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"Я думала, что быть мальчиком мне будет проще: джинсы, рубашка, короткая стрижка и вуаля!", - вспоминает Приходько.
Сейчас Анастасии 34 и она дос сих по вспоминает эту историю с мурашками на теле. По ее словам, причиной отказа от такого непростого решения стал ее первый любимый человек.
"Именно благодаря ему я поняла, что я самая красивая! И до сих пор, слушая песню Стинга «desert rose”, я невольно вспоминаю Юру на красной спортивной тачке. И свои юные 17 лет", - подытожила артистка.
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