Певица Анастасия Приходько поразила заявлением о смене пола

Как передает Politeka.net, пост-признание артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.



Анастасия рассказала, что в ранней юности мечтала сменить пол, а причиной этому стало отношение мамы к ней и трудное детство.

"Как сейчас помню этот скандал, когда вместо вещей старшего брата, которые я донашивала, я надела мамины модные ботильоны в школу, чтоб выглядеть красивой и короткое платье, из-за которого бабушка назвала меня профурсеткой", - рассказала певица.

По ее словам, комплименты от родных она слышала, поэтому и появились мысли о смене пола.

"Я думала, что быть мальчиком мне будет проще: джинсы, рубашка, короткая стрижка и вуаля!", - вспоминает Приходько.

Сейчас Анастасии 34 и она дос сих по вспоминает эту историю с мурашками на теле. По ее словам, причиной отказа от такого непростого решения стал ее первый любимый человек.



"Именно благодаря ему я поняла, что я самая красивая! И до сих пор, слушая песню Стинга «desert rose”, я невольно вспоминаю Юру на красной спортивной тачке. И свои юные 17 лет", - подытожила артистка.



Напомним, Настя Приходько призналась, почему ей пришлось скрывать третью беременность: "Я постоянно плакала"

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

Также Politeka писала, Анастасия Приходько тайно родила третьего ребенка, нежные фото: "Какой крошка".