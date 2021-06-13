Астафьева отметила, что быть ее любим не так ух и легко, но дело не в ней.

Как передает Politeka.net , откровением знаменитость поделилась в интервью Тане Гузенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"В основном проблема у мужчин, которые представляют себя рядом с Дашей Астафьевой, – все переживают, хватит ли им денег, чтобы содержать Дашу Астафьеву. Ну, это вообще 785-й вопрос", - поделилась певица.

По ее словам, для нее деньги не главное.

"Самая большая проблема в отношениях - принять жизнь человека. Быть мужчиной Даши Астафьевой - это не встретить ни один праздник с ней", - отметила Даша.



Астафьева подчеркнула, что важнее для нее внимание любимого, а не "хвастаться часами и тачками".

Стоит отметить, что ранее украинский продюсер Юрий Никитин заявил, что за ночь с экс-солисткой его группы "NikitA" предлагали очень крупные суммы.

По его словам, предложения варьировались от 50 до 100 тысяч долларов.

Напомним, что Даша Астафьева в шелковой пижаме раскрыла секрет своей привлекательности: "Я постоянно...".

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