Модель и певица Даша Астафьева рассказала о своем идеальном мужчине
Как передает Politeka.net, откровением знаменитость поделилась в интервью Тане Гузенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Астафьева отметила, что быть ее любим не так ух и легко, но дело не в ней.
"В основном проблема у мужчин, которые представляют себя рядом с Дашей Астафьевой, – все переживают, хватит ли им денег, чтобы содержать Дашу Астафьеву. Ну, это вообще 785-й вопрос", - поделилась певица.
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По ее словам, для нее деньги не главное.
"Самая большая проблема в отношениях - принять жизнь человека. Быть мужчиной Даши Астафьевой - это не встретить ни один праздник с ней", - отметила Даша.
Астафьева подчеркнула, что важнее для нее внимание любимого, а не "хвастаться часами и тачками".
Стоит отметить, что ранее украинский продюсер Юрий Никитин заявил, что за ночь с экс-солисткой его группы "NikitA" предлагали очень крупные суммы.
По его словам, предложения варьировались от 50 до 100 тысяч долларов.
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