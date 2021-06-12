Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана продолжает делится ярким контентом заграничного отдыха
Как передает Politeka.net, недавно Бабкин в семьей отправились на каникулы в один из отелей Бодрума, что на побережье Турции.
Семейство уже два года не были на море, теперь они много времени проводят на пляже, где купаются и загорают, в общем наслаждаются жизнью, однако Снежана не забывает делится своими мыслями во время отпуска.
На последнем фото, которое жена музыканта разместила у себя в Инстаграм, она позировала в черном монокини с глубоким декольте, плавая на спине в лазурной воде.
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«Подо мной Глубина 15 метров💙
Фото без фильтра!
Для меня до сих пор загадка- как у воды с такой глубиной, может быть такой цвет🙌🏻
По вашим Лайкам я пойму, что вы, как и я, любите морскую бирюзу», - подписала красивый снимок Снежана.
Напомним, что жена Бабкина признавалась ранее, что поначалу долго не могли определится, куда полететь отдыхать, сначала планировали в Доминикану, в итоге решили остановится в Бодруме, и как видно, семейство ни капли не жалеет об этом.
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