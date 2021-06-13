Телеведущая и блогер Леся Никитюк пдоелилась ярким кадром на фоне цветов, но засветила лишнее

Леся Никитюк привыкла быть в центре внимания, поэтому с присущим ей чувством юмора она не боится показать и не совсем удачные образы. На своей странице Леся нередко выкладывает кадры, которые могут вызвать удивление у аудитории или даже смущение, ведь звезда с легкостью демонстрирует фигуру в бикини.

При этом любит Никитюк и подшутить над самой собой. В этот раз звезда позировала в розовой юбке и простой белой майке на фоне ярко-розовых распустившихся цветов. При этом сама Леся подметила: кое-что на этом кадре портит весь вид (взгляд Леси получился смазанным, что и насмешило сеть).

«Вот все было бы красиво на этой фотографии, если бы не одно «но»», - заявила Никитюк.

Вот как реагируют поклонники:

«Пятая гортензия не расцвела?; Ещё больше филлеров, чего б и нет 😂🔥; Та все нормально🔥; Ты сама прекрасна гортензия😍; То вже заінтригувала 😂 де те НО?; Леся, вас пчелы покусали?; Леся, не спи❤️; Божечки и это леди😍;Та все круто, Леся прекрасна😍».

Напомним, ранее неизвестные взломали страничку Никитюк в Инстаграм, на которую подписано почти 4 миллиона человек. Мошенники опубликовали несколько постов от имени Никитюк, начав с угроз.

Также они успели опубликовать личное фото телеведущей, на котором она позировала в нижнем белье. Судя по всему, это фото Никитюк отправляла кому-то в личных сообщениях.

«На свидание пойдем?», - подписали хакеры фото с артисткой.

Напомним, что Никитюк со свадебным маникюром рассказала об ограблении: "Все золото, что было...".

Как сообщала Politeka, Никитюк с "салом на животе" разразилась эмоциями из-за стереотипов о фигуре: «К черту это все».

Также Politeka писала, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".