12 июня, на СТБ состоялась премьера кулинарного шоу МастерШеф. Селебрити
Как сообщает Politeka.net, в первом выпуске проекта в кулинарной битве сошлись: в команде красных - Оля Полякова, Алина Гросу, TAYANNA и Надежда Мейхер, Ольга Цибульская, Даша Астафьева в команде синих.
Первую серебряную сковороду на МастерШеф. Селебрити выиграли Оля Полякова, Алина Гросу и TAYANNA, о чем Алина Гросу сообщила в своем Instagram.
"Вчера была премьера звездного МастерШеф. Встречайте команду победителей. Кто смотрел?)", - поинтересовалась Гросу у пользователей сети.
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Так, участникам нужно было посоревноваться в трех конкурсах, и команда с наибольшим количеством баллов получала серебряную сковородку. Оля Полякова, Алина Гросу и TAYANNA приготовили ризотто с грибами, говядину с брокколи в чесночном соусе и борщ. Блюда поразили Эктора Хименеса-Браво и в итоге команда красных стала победителями выпуска.
На фото Гросу показала каждого из "поваров" на сьемках проекта. Певицы позируют в одинаковых красных фартуках и счастливо смотрят на камеру.
Пользователи сети поздравили победителей и оставили хвалебные комментарии для них: "Класнючие", "Ты лучшая", "Еще не смотрела, но очень хочу, приятного бонуса", "Немного за Вас было обидно, Полякова относилась как к девочке на побегушках".
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