Известный фотограф и судья "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, как ее порадовал Юрий Горбунов

Фэшн-фотографка и судья шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

украинские звезды: певицы Слава Каминская и Даша Астафьева, звездный фотограф Соня Плакидюк, а ткже беременная телеведущая Катя Осадчая и Юрий Горбунов собрались в турецком Бодруме на вечеринке, где 8 июня состоялось выступление украинского исполнителя Ивана Нави.

Звезды весело проводили время на закате. При этом Юрий Горбунов взялся сфотографировать Соню.

«Юра фотографирует Соню, как она держит солнышко в руке. И Соня довольна, что самое странное», - прокомментировала происходящее Осадчая, показав «бэкстейдж».

«Это мое лучшее фото», - отреагировала Плакидюк, увидев результат.

Позже Соня показала фото на своей странице в Инстаграм.

«Провела обряд посвящения в проф фотографы @gorbunovyuriy 🌅😅 Всегда мечтала о такой фотке, Юра!» - написала она.

Похоже, фото понравилось и фолловерам Плакидюк.

«Вы такая красивая, Сонечка! Как же хочется Вас увидеть! В жизни Вы наверное ещё шикарнее!», «Какая красавица», - пишут в комментариях.

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" покорила новым образом и откровением.

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