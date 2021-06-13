Известный фотограф и судья "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, как ее порадовал Юрий Горбунов
Фэшн-фотографка и судья шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
украинские звезды: певицы Слава Каминская и Даша Астафьева, звездный фотограф Соня Плакидюк, а ткже беременная телеведущая Катя Осадчая и Юрий Горбунов собрались в турецком Бодруме на вечеринке, где 8 июня состоялось выступление украинского исполнителя Ивана Нави.
Звезды весело проводили время на закате. При этом Юрий Горбунов взялся сфотографировать Соню.
«Юра фотографирует Соню, как она держит солнышко в руке. И Соня довольна, что самое странное», - прокомментировала происходящее Осадчая, показав «бэкстейдж».
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«Это мое лучшее фото», - отреагировала Плакидюк, увидев результат.
Позже Соня показала фото на своей странице в Инстаграм.
«Провела обряд посвящения в проф фотографы @gorbunovyuriy 🌅😅 Всегда мечтала о такой фотке, Юра!» - написала она.
Похоже, фото понравилось и фолловерам Плакидюк.
«Вы такая красивая, Сонечка! Как же хочется Вас увидеть! В жизни Вы наверное ещё шикарнее!», «Какая красавица», - пишут в комментариях.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" покорила новым образом и откровением.
А еще Politeka писала, что Соня Плакидюк с открытым декольте прогулялась по Киеву.
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