Главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал нежное фото с беременной женой и друзьями

Как сообщает Politeka.net, бывший участник романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который после проекта женился на Даше Квитковой, сейчас вместе с любимой в ожидании чуда. Не так давно пара в своих соцсетях сообщила о беременности и теперь вместе с поклонниками ожидают появления маленького чуда.

Недавно в своем Instagram экс-холостяк опубликовал яркие кадры с женой и друзьями, которые решили сделать сюрприз молодой паре в ожидании ребенка. На снимках Никита и Даша выглядят невероятно счастливыми, как и их друзья, которые устроили настоящую вечеринку. На одном из фото влюбленные запечатлены вдвоем, они стоят на лужайке и мило позирую фотографу: Никита с цветами, а Даша с милым детским подарочком в руке.

В подпсии к фотографиям Добрынин рассказал о празднике, который утроили их гости. "Знаю, на меня подписано много родителей, и вы, наверное, согласитесь, как же круто, что придумали все эти праздники перед пополнением в семье. Вчера друзья решили устроить нам сюрприз и вызвали на наш же бейби шауэр (день, когда парочку задаривают нужными подарками, накануне рождения малыша). Распределяли обязанности, делали ставки, какого числа родится наш малыш, 9, 10го, а может 13гл июля", - рассказал экс-холостяк.

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