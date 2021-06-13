Хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма показал, как проведет свой вечер

Как пишет Politeka.net, 38-летний хореограф недавно вернулся с путешествия по Западной Украине, где он отдыхал вместе с семьей. Он сразу вернулся к работе, ведь задействован во многих проектах на телевидении.

На свежем фото, которое Яма опубликовал у себя в Инстаграм, он позировал в студии «1+1». На шоумене была патриотичная футболка в цветах украинского флага. Яма смотрел в кадр с призывающим взглядом.

«Болеем вместе», - подписал фото артист, напомнив таким образом, что вечером сборная Украины будет играть со сборной Нидерландов.

В комментариях поклонники звезды оставили массу отзывов. Они отметили, что тоже будут смотреть матч вместе со всеми украинскими болельщиками.

«Украина выиграет сегодня», «Надеемся на достойную игру», «Само собой будем», «Обязательно, болеем вместе», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма провел мини-эксурсию по своим хоромам, в которых поселился в Каменец-Подольском. Хореограф показал, как живет, когда путешествует с семьей по Украине.

«Вот это прием», - подписал фото артист.

Напомним, что Влад Яма из «Танців з зірками» с женой устроили переполох посреди Карпат: «Телочки в восторге…».

Также Politeka писала, что жена Влада Ямы распласталась на вершине скалы, ошеломив признанием: «Закружилась голова, потому что…».

А еще Politeka сообщала, что жена Ямы из "Танців з зірками" похвасталась подрастающим сыном в эффектном костюме: "Уже все девушки влюблены".