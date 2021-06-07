Дружина знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями похвалилася їхнім сином

Лілія Яма часто публікує в Instagram сімейні фото з чоловіком і сином. Як пише Politeka.net, цього разу дружина хореографа вирішила попередити дівчат про майбутнього підкорювача сердець.

Так, в новому пості Лілія опублікувала знімок їх з ямою 5-річного сина Леона. На фото хлопчик позує як справжня модель. Для фотосесії йому підібрали стильний білий костюм в чорну смужку.

"Дівчатка, народила вам красеня. Лео сказав, що чекає ваші лайки і коментарі", - підписала фото Лілія.

Втім, в коментарях Яма тут же поправив дружину.

"Я... це... теж старався...", - з гумором зауважив танцюрист.

Шанувальники пари не змогли пройти повз цього поста.

"Неймовірний суперЛео", "нехай росте здоровим і щасливим!», "Красунчик, напевно в саду і в школі вже всі дівчата закохані) Валентинок йому не буде бракувати", "як дивно він одночасно схожий і на маму, і на тата) Красивий хлопчик!", "Хлопчик-красень", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Влад і Лілія ями поділилися романтичними кадрами з відпочинку.

Для зйомки Лілія вибрала весільну сукню, а Влад надів чорний костюм. Цього разу подружжя вирішило влаштувати незабутню фотосесію в Карпатах.

Нагадаємо, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" після конкурсу краси вразила зовнішністю навіть чоловіка: фото.

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Також Politeka писала, що Влад Яма на відпочинку в Закарпатті зняв скорботне видовище: "розкрадають країну".