Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія зважилася на екстремальний вчинок

Як передає Politeka.net, разом з чоловіком і сином вона вирушила підкорювати одну з вершин Карпат. Лілія сфотографувалася на самій вершині, вразивши своєю сміливістю.

"Піднялися на 1049 метрів над рівнем моря. Це гора Горган (Костел) або Горган Бурчковський. Дух захопило, трохи закрутилася голова, тому що я боюся висоти. Але треба боротися зі своїми страхами. Проїхавши на джипі півдороги, ми зупинилися біля гуцульських гойдалок, щоб насолодитися краєвидами. Далі ще трохи на джипі, десять хвилин пішки по дуже крутих схилах з Леоном. Вершина цієї гори, тонка скеля, з різким обривом з усіх боків", - зазначила Лілія.

Вона додала, що їй було неймовірно страшно, але сидіти на цій вершині було дуже круто.

«У цей час відчуваєш себе птахом, який ось-ось полетить. Україна-ти неймовірна!»,- заявила Яма.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дух захоплює, так чарівно", "Яка природа красива, ви чарівна", "красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Влад Яма теж засвітився на вершині, про що повідомив у коментарях.

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