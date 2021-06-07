Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія поділилася з шанувальниками відео, яке насмішило багатьох

Як передає Politeka.net, Влад та Лілія Яма відпочивають у Карпатах, звідки діляться яскравими знімками та відео. Як відомо, пара активно веде свій Instagram, для якого регулярно створює контент. Цього разу подружжя вирішило влаштувати незабутню фотосесію в горах.

Для зйомки Лілія вибрала весільну сукню, а Влад надів чорний костюм. Жінка вирішила поділитися з шанувальниками смішною ситуацією, яка сталася під час зйомки. Корови, які знаходилися поруч з парою, вирішили сходити в туалет прямо поруч з вбраною Лілією. Варто відзначити, що пара з гумором відреагувала на те, що відбувається.

«Телички в повному захваті. Але не зрозуміло від чого саме. Від моєї сукні або від мого чоловіка», - пожартувала Лілія.

У коментарях їй залишили масу кумедних відгуків і компліментів.

"Дуже красиво і прекрасно", «Ой смішно, справжні Карпати», "Майже Швейцарія", "Або..вони дуже позаздрили вашому чоловіку!", "Ось саме такі незабутні емоції - це і є те барвисте, сповнене фарб веселки життя", "А підпис під фото! Дякую за позитиф", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" після конкурсу краси вразила зовнішністю навіть чоловіка: фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма похвалився розкішною квартирою з "королівською" ванною на Західній Україні: "О, золото...".

Також Politeka писала, що Влад Яма на відпочинку в Закарпатті зняв скорботне видовище:"розкрадають країну".