Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала подтянутую фигуру в стильном бикини

Надя старается постоянно находиться в идеальной форме и ей это хорошо удается. У себя на странице в Инстаграм девушка недавно показала, как проводит свободное время вместе с подружками и мужем.

На самых первых Стори звезда также продемонстрировала фигуру в простом купальнике, однако очень удачно акцентировавшем внимание на изящных формах звезды. При росте 170 см весит певица 55–56 килограмм, о чем сама не раз говорила. Надя также не раз подмечала, что диет она не любит, ей просто повезло быть худой.

На кадрах хорошо видны и тату певицы, особенно выделяются надписи "Хороший" и "Плохой" на ногах Нади.

Тем не менее, это не означает, что питается Дорофеева без ограничений. Чтобы иметь такие формы и хорошую кожу, девушка старается придерживаться здорового образа жизни, поэтому не курит и не употребляет алкоголь, ест здоровую, полезную пищу и совершенно исключила употребление фастфуда.

Как можно заметить, знаменитости любят часто проводить время на терассе своего дома под Киевом. Владимир Дантес постоянно показывает забавные видео с их личного бассейна.

Также Надя Дорофеева показала свое утро на лежаке возле дома.

Звезда даже не напряглась, чтобы одеться, прилегла себе на лежак прямо в маленьких черных трусах и в коротком сером топе. На голову Надя надела черную панаму под цвет трусов, лежала и смотрела в телефон.

Надя также продемонстрировала шикарный лук дня - в юбке-плиссе и в коте на одно плечо цвета айвори. Образ дополнила стильной черной сумочкой.

Напомним, Надя Дорофеева покрылась красными пятнами, раскрыв их причину: "Всегда такие, когда я...".

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".