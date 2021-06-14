Курс валют в Украине 14 июня обрадует очередным падением доллара и евро

Как пишет Politeka.net, понедельник начнется для украинской гривны с хороших новостей. Иностранные валюты сильно просядут по отношению к гривне, показав рекордные результаты.

Доллар в обменниках будет стоить 27,04 гривны. Как и прогнозировали эксперты, курс достигнет рекордного за последние несколько лет минимума, опустив цену доллара до 27 гривен.

Евро просядет еще более существеннее. В понедельник европейскую валюту будут продавать по 32,79 гривен, в то время как в пятницу евро в обменниках стоил 32,98 гривен.

Как объясняют эксперты, на проседание курса влияет туристический сезон, позиция НБУ и экспорт. Экспортеры в данный момент активно сбывают товар, получая за него валюту. Стоимость экспортной продукции в данный момент высокая, поэтому выручка благотворно влияет на курс в стране.

Добавим, что гривна до осени будет держаться в своей пиковой форме, после чего начнет стремительно девальвировать. В целом летом ожидается курс в диапазоне 26,9 — 27,5 грн в расчете на то, что когда курс приблизится к отметке 27 грн за доллар, регулятор все чаще начнет выходить на межбанк с покупкой валюты. Уже к Новому Году гривна, по прогнозам аналитиков, может стоить около 28,8 гривен за доллар.

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