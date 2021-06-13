Нацбанк видав новий курс валют в Україні, зміцнивши гривню ще більше
Так, напередодні вихідних курси американської та європейської валюти в Україні опустилися вниз. У неділю, 13 червня, актуальними будуть курси, встановлені в попередній банківський день – 11 червня. Тоді курс долара склав 27,10 гривень (на 1 копійку більше, ніж напередодні), а курс євро – 32,98 (втрата - 4 копійки).
Після вихідних гривня продовжить зміцнювати свої позиції по відношенню до долара і євро, в той час як їх курси будуть падати. Згідно зі свіжими даними НБУ, долар подешевшає на 6 копійок, а євро відразу на 19. На міжбанку зміцнення національної валюти ще більш відчутно.
У понеділок, 14 червня, офіційний курс долара встановлений на рівні 27,04 гривень за один "вічнозелений", а курс євро - 32,79 гривень за одну європейську валюту.
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На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 8 копійок - до 27,04 гривень за долар, в покупці - до 27,02 гривень за долар. Курс євро в продажу впав на 27 копійок - 32,76 гривень за євро.
Нагадаємо, згідно з прогнозом курсу долара на літо 2021 року, гривня буде посилюватися під дією позитивних факторів (аукціони Міністерства фінансів з продажу ОВДП і поступове повернення туди нерезидентів; вітчизняний експорт; дії регулятора на міжбанку).
В цілому влітку очікується курс в діапазоні 26,9-27,5 грн в розрахунку на те, що коли курс наблизиться до позначки 27 грн за долар, регулятор все частіше почне виходити на міжбанк з купівлею валюти. Це буде вирівнювати пропозицію і попит і поповнювати золотовалютні резерви, що дозволить не допустити значних коливань курсу в майбутньому.
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