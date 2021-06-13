Нацбанк видав новий курс валют в Україні, зміцнивши гривню ще більше

Так, напередодні вихідних курси американської та європейської валюти в Україні опустилися вниз. У неділю, 13 червня, актуальними будуть курси, встановлені в попередній банківський день – 11 червня. Тоді курс долара склав 27,10 гривень (на 1 копійку більше, ніж напередодні), а курс євро – 32,98 (втрата - 4 копійки).

Після вихідних гривня продовжить зміцнювати свої позиції по відношенню до долара і євро, в той час як їх курси будуть падати. Згідно зі свіжими даними НБУ, долар подешевшає на 6 копійок, а євро відразу на 19. На міжбанку зміцнення національної валюти ще більш відчутно.