Новый курс валют в Украине ознаменуется дальнейшим укреплением гривны
В субботу, 12 июня, курс валют в Украине будет таким же, как и в предыдущий банковский день, 11 июня. Нацбанком тогда был установлен курс доллара 27,10 гривен (на 1 копейку больше, чем накануне), а курс евро – 32,98 (потеря составила 4 копейки).
После выходных картина изменится. Согласно новому курсу валют от НБУ, в понедельник, 14 июня, доллар начнет плавно терять свои позиции и упадет до минимума за 11 месяцев. Евро еще больше устремится вниз и откатится на минимальные значения за последние 60 дней.
Так, Нацрегулятор на понедельник, 14 июня, установил официальный курс доллара на уровне 27,04 гривен за один "вечнозеленый" (- 0,06 грн). И официальный курс евро - 32,79 гривен за одну европейскую валюту (- 0,19 грн.).
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Напомним, в начале 2021 года большинство экспертов и участников рынка прогнозировали постепенное укрепление гривны в первом полугодии. Незначительное укрепление гривни действительно произошло. Доллар с начала года подешевел с 28,4 грн до 27,7 грн. Однако четкого тренда на укрепление национальной валюты не было.
Наоборот - в отдельные периоды, в частности в течение апреля, наблюдался постепенный рост курса доллара.
По мнению экспертов, к середине 2021 национальная валюта будет укрепляться, а во второй половине года - удешевляться.
"Мы ожидаем сезонные колебания курса в течение года. Сезонная ревальвация (укрепление) продлится до конца лета, а осенью курс начнет медленно ослабевать", - считает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.
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