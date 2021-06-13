Нацбанк выдал новый курс валют в Украине, укрепив гривну еще больше
Так, накануне выходных курсы американской и европейской валюты в Украине опустились вниз. В воскресенье, 13 июня, актуальными будут курсы, установленные в предыдущий банковский день – 11 июня. Тогда курс доллара составил 27,10 гривен (на 1 копейку больше, чем накануне), а курс евро – 32,98 (потеря - 4 копейки).
После выходных гривна продолжит укреплять свои позиции по отношению к доллару и евро, в то время как их курсы будут падать. Согласно свежим данным НБУ, доллар подешевеет на 6 копеек, а евро сразу на 19. На межбанке укрепление национальной валюты еще более ощутимо.
В понедельник, 14 июня, официальный курс доллара установлен на уровне 27,04 гривен за один "вечнозеленый", а курс евро - 32,79 гривен за одну европейскую валюту.
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На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 8 копеек - до 27,04 гривен за доллар, в покупке - до 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 27 копеек - 32,76 гривен за евро.
Напомним, согласно прогнозу курса доллара на лето 2021 года, гривна будет усиливаться под действием положительных факторов (аукционы Министерства финансов по продаже ОВГЗ и постепенное возвращение туда нерезидентов; отечественный экспорт; действия регулятора на межбанке).
В целом летом ожидается курс в диапазоне 26,9 — 27,5 грн в расчете на то, что когда курс приблизится к отметке 27 грн за доллар, регулятор все чаще начнет выходить на межбанк с покупкой валюты. Это будет выравнивать предложение и спрос и пополнять золотовалютные резервы, что позволит не допустить значительных колебаний курса в будущем.
Напомним, что доллар пробил новое дно, НБУ резко изменил курс валют: официальные цифры.
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