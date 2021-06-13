Нацбанк выдал новый курс валют в Украине, укрепив гривну еще больше

Так, накануне выходных курсы американской и европейской валюты в Украине опустились вниз. В воскресенье, 13 июня, актуальными будут курсы, установленные в предыдущий банковский день – 11 июня. Тогда курс доллара составил 27,10 гривен (на 1 копейку больше, чем накануне), а курс евро – 32,98 (потеря - 4 копейки).

После выходных гривна продолжит укреплять свои позиции по отношению к доллару и евро, в то время как их курсы будут падать. Согласно свежим данным НБУ, доллар подешевеет на 6 копеек, а евро сразу на 19. На межбанке укрепление национальной валюты еще более ощутимо.