Новий курс валют в Україні ознаменується подальшим зміцненням гривні

У суботу, 12 червня, курс валют в Україні буде таким же, як і в попередній банківський день, 11 червня. Нацбанком тоді був встановлений курс долара 27,10 гривень (на 1 копійку більше, ніж напередодні), а курс євро – 32,98 (втрата склала 4 копійки).

Після вихідних картина зміниться. Згідно з новим курсом валют від НБУ, у понеділок, 14 червня, долар почне плавно втрачати свої позиції і впаде до мінімуму за 11 місяців. Євро ще більше кинеться вниз і відкотиться на мінімальні значення за останні 60 днів.

Так, Нацрегулятор на понеділок, 14 червня, встановив офіційний курс долара на рівні 27,04 гривень за один "вічнозелений" (- 0,06 грн). І офіційний курс євро - 32,79 гривень за одну європейську валюту (- 0,19 грн.).

Нагадаємо, на початку 2021 року більшість експертів і учасників ринку прогнозували поступове зміцнення гривні в першому півріччі. Незначне зміцнення гривні дійсно відбулося. Долар з початку року подешевшав з 28,4 грн до 27,7 грн. Однак чіткого тренду на зміцнення національної валюти не було.

Навпаки - в окремі періоди, зокрема протягом квітня, спостерігалося поступове зростання курсу долара.

На думку експертів, до середини 2021 національна валюта буде зміцнюватися, а в другій половині року - здешевлюватися.

"Ми очікуємо сезонні коливання курсу протягом року. Сезонна ревальвація (зміцнення) триватиме до кінця літа, а восени курс почне повільно слабшати", - вважає аналітик Concorde Capital Євгенія Охтирко.