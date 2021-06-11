Курс валют в Україні 11 червня знову порадує українців стрімким зміцненням гривні

Як передає Politeka.net, останні кілька місяців гривня стрімко зростала і зміцнювалася. Перший рекорд національна валюта показала навесні, коли зміцнилася до курсу 27,5 гривень за долар. "Зелені" вже обрушилися до рекордних позначок. Найближчим часом аналітики чекають ще більшого просідання.

Втім, перед вихідними долар завис, відвоювавши 1 копійку у гривні. Таким чином, у п'ятницю долар в обмінниках коштуватиме 27,10 копійок. Євро, на відміну від долара, продовжить падати. За один день європейська валюта втратить 4 копійки, подолавши психологічну позначку. В обмінниках євро коштуватиме 32,98 гривень.

На просідання курсу впливає туристичний сезон, позиція НБУ та експорт. Як пояснюють експерти, експортери продовжують активно збувати товар, отримуючи за нього валюту. Так як ціни на експортну продукцію в даний момент високі, виручка благотворно впливає на курс в країні. Не останню роль у зміцненні гривні зіграли іноземні інвестори, які відновили інтерес до українських ОВДП.

Аналітики радять для тривалих заощаджень запасатися валютою зараз, поки гривня у своїй піковій формі.

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