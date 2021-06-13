Телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов засветил образ из нового фильма

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 50-летний Горбунов оказался в компании Михаила Хомы, более известного как Дзидзьо. Известно, что Дзидзьо сейчас занят на съемках нового фильма. Вероятно, Горбунов тоже поучаствует в этом проекте.

На фото у телеведущего был забавный парик с кудрями. Образ завершала кожаная коричневая куртка.

«Так, прическу я уже изменил, может еще и бороду отрастить как у Миши? Что скажете?», - подписал фото Горбунов, удивив предложением.

В комментариях ему оставили массу отзывов. Поклонники стали обсуждать, идет ли Горбунову новая прическа.

«Красавчики», «Крутяк. На Минаева похож», «Что скажем? Красавчики: и с бородой, и без бороды. Талант, так сказать, и с бородой, и без бороды, и с кудрями, и без них - не исчезает», «Нет, не надо», «Прекрасные прически», «Вот это парни», - пишут пользователи сети.

Ранее Юрий Горбунов рассказал, что начал работу над озвучкой главного персонажа нового голливудского мультфильма, который выйдет на широкие экраны совсем скоро. По словам телеведущего, озвучивать анимационные фильмы очень интересно и весело.

Напомним, что Горбунов в трусах развел ноги перед камерой, релаксируя с беременной Осадчей: "Фантазируйте...".

Также Politeka писала, что муж беременной Осадчей Горбунов на фоне грузовиков заинтриговал кадром новой работы: "Будете удивлены".

А еще Politeka сообщала, что муж беременной Осадчей Горбунов похвастался началом съемок нового фильма, видео уже в сети: "С Богом!".