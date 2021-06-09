Відомий телеведучий і актор Юрій Горбунов написав шанувальникам поради, які вважає важливими

Артист у компанії своєї зіркової дружини, телеведучої Каті Осадчої, відправився за кордон, передає Politeka.net. Горбунов повідомив про це в одному з постів, зазначивши, що вони перебувають у відрядженні в Туреччині і поєднують роботу з відпочинком.

На одному з нових фото телеведучий показав, як відпочиває в "трусах". Артист розвів ноги перед камерою, релаксуючи на курорті зі своєю дружиною.

"Думайте, розмірковуйте, фантазуйте і обов'язково мрійте, кожну вільну хвилину!!",- написав Юрій.

За три години публікація зібрала понад 3000 лайків і трохи коментарів.

"Мрійте, підсвідомість може все😍", " Туреччина!!!", "Мрію...", "💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋😘😘😘😘😘😘", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Юрій Горбунов і Катя Осадча у 2017 році оголосили про свої стосунки. Пара вже виховує сина Івана, а зараз знаходяться в очікуванні ще однієї дитини.

Юрій Горбунов одного разу розповів, як виховує сина. За словами ведучого, він балує дитину, а для дисципліни є мама і няня. З останньою діти більш зібрані, у них є порядок, а ось батько, на думку ведучого, для того, щоб балувати.

Як зазначив Горбунов, він радий, що став батьком у 47 років.

"Коли ти молодий, у тебе багато якихось своїх паралельних справ, і діти ростуть паралельно. А зараз ціную щовечора, щоранку, проведені з сином", - поділився ведучий.

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