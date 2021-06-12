Український актор, телеведучий і продюсер Юрій Горбунов заінтригував кадрами зі зйомок нового фільму

Так, на сторінці в Instagram одного з найбільш впізнаваних артистів в країні, з'явилося нове відео, передає Politeka.net(щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

"З Богом !! Ми почали! Всім веселих і продуктивних зйомок !! До зустрічі на екранах !!» ,- написав Горбунов, не уточнивши про який фільм йдеться.

Зазначимо, що 50-річний Юрій Горбунов перебуває у шлюбі з журналісткою і зіркою програми "Світське життя" Катериною Осадчою. Пара чекає поповнення в родині, у них має народитися друга дитина.

Зіркові батьки вже виховують молодшого сина Івана, якому 4 роки. Також у 37-річної Каті є старший син Ілля, який живе окремо.

Горбунов є ведучим таких мега-популярних проектів, як "Голос країни" і "Танці з зірками", крім того він виступив в якості продюсера серії повнометражних фільмів-комедій "Божевільне весілля".

Раніше ми розповідали, Горбунов викликав бурю в мережі, виклавши фото з Туреччини, на якому сидів у тіні Альтанки. Шоумен закликав українців помріяти: "Думайте, розмірковуйте, фантазуйте і обов'язково мрійте, кожну вільну хвилину!".

Нагадавши, вагітна Осадча вразила кадрами без фільтрів, розслабившись на яхті: "канікули закінчуються, але...".

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