Відпочивший за кордоном актор і телеведучий Юрій Горбунов вже повернувся додому і щільно взявся за роботу

Про це артист повідомив у себе в Instagram, заінтригувавши першими кадрами зі зйомок, передає Politeka.net.

Як відомо, 50-річний телеведучий проектів "Голос країни" і "Танці з зірками" Юрій Горбунов перебуває у шлюбі з журналісткою і зіркою програми "Світське життя" Катериною Осадчою. Пара чекає поповнення в родині, у них має народитися друга дитина.

Зіркові батьки вже виховують молодшого сина Івана, якому 4 роки. Також у 37-річної Каті є старший син Ілля, який живе окремо.

Популярні новини зараз

Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"

Лопес в "невидимій" сукні здивувала розмірами поруч зі співачкою Леді Гагою: "Ніколи не була такою"

Трагедія на українській трасі, з'явилися перші фото: "За кермом був 13-річний"

"Тягнув хвору дитину в парк": одесити влаштували самосуд над чоловіком, фото негідника

Життя чоловіка обірвалося в одну мить на одеській трасі, кадри: "хотів купити полуницю"
Показати ще

По поверненню з відпустки в Туреччині, Юрій з головою занурився в роботу і показав перші кадри зі зйомок нового фільму не уточнивши якого саме.

Він лише тільки сказав, що глядачі будуть вражені.

"Знімальний сезон стартував !! Ви будете приємно здивовані новим фільмом !! З Богом !!",- написав він.

У кадрі Юрій позує в білосніжній сорочці і сонцезахисних окулярах на тлі вантажівок.

Шанувальники губляться в здогадах, що буде.

"Фото відмінне і патріотичне)",

"Вже і скажена хрестина 3 вийшла а досі немає "Скажені Хрестини" 1 і 2 і далі", - запитують в мережі.