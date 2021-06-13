Відпочивший за кордоном актор і телеведучий Юрій Горбунов вже повернувся додому і щільно взявся за роботу
Про це артист повідомив у себе в Instagram, заінтригувавши першими кадрами зі зйомок, передає Politeka.net.
Як відомо, 50-річний телеведучий проектів "Голос країни" і "Танці з зірками" Юрій Горбунов перебуває у шлюбі з журналісткою і зіркою програми "Світське життя" Катериною Осадчою. Пара чекає поповнення в родині, у них має народитися друга дитина.
Зіркові батьки вже виховують молодшого сина Івана, якому 4 роки. Також у 37-річної Каті є старший син Ілля, який живе окремо.
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По поверненню з відпустки в Туреччині, Юрій з головою занурився в роботу і показав перші кадри зі зйомок нового фільму не уточнивши якого саме.
Він лише тільки сказав, що глядачі будуть вражені.
"Знімальний сезон стартував !! Ви будете приємно здивовані новим фільмом !! З Богом !!",- написав він.
У кадрі Юрій позує в білосніжній сорочці і сонцезахисних окулярах на тлі вантажівок.
Шанувальники губляться в здогадах, що буде.
"Фото відмінне і патріотичне)",
"Вже і скажена хрестина 3 вийшла а досі немає "Скажені Хрестини" 1 і 2 і далі", - запитують в мережі.
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