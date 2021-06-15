Известная певица Тина Кароль появилась в красивом платье на важном событии

Артистка отличается отменным вкусом стиля, передает Politeka.net. Фигуре Тины Кароль можно позавидовать, и любой наряд на ней смотрится восхитительно.

В этот раз певица выбрала необычное платье золотистого цвета, которое блестело на свету. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Платье было с длинными рукавами, его ткань подчеркнула формы и тонкую талию. Крой шел наискосок, поэтому слегка оголилась одна сторона ножек в босоножках.

В таком образе Тина появилась на свадьбе, куда ее пригласили на выступление 12 июня. На кадрах певица просто светилась от счастья.

Видео с выступлением артистки разместили в разных аккаунтах, и они быстро собрали тысячи просмотров.

"А я уже грешным делом подумала, что видосов со вчерашней свадьбы уже не будет))) Такие красотульки!😘😘😘", "Наша любимая😍", "Песня звучит по-новому. Как будто Тина поменяла смысл песни. Раньше пела со слезами и болью в душе, а сейчас улыбается без красной помады😍😍😍😍😍💜💜💜", "Тиночка -- как всегда, ВЕЛИКОЛЕПНА", "Супер!!!", "Шикарная 🔥 Богиня ❤️", "А я про все на свете с тобою забываю", "Счастливые гости на свадьбе, слушать любимую певицу Тину", "Прекрасно пела ,прекрасно выглядела Тиночка ты прелесть!❤️🔥🔥👏👏👏💐💐🌹🌺🌺👍👍👌👌🌸🌸🥰", - написали пользователи сети.

Напомним, что Кароль в коротком топике и яркой юбке задала моду на лето: "Бесить всех".

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