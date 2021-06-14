Ксения Мишина из "Холостячки" ответила на самые интересные вопросы поклонников о личной жизни и Эллерте

Сейчас телеведущая находится на отдыхе вместе с близкими и активно восстанавливает свои силы от эмоционального выгорания. Поскольку звезда последние месяцы работала в загруженном графике, отдых между съемками ей был просто необходим.

Когда выдалась свободная минута, звезда решила также ответить на интересующие поклонников вопросы. Не обошлось и без тем о личном.

«Сколько вам было лет, когда вы родили?» - спрашивают у Ксении. «22 года», - пишет Ксения, показывая архивное фото сына.

«Саше нравится с тобой разделять занятия йогой?», пишут Ксении, на что она отвечает: «У него нет выбора. Стоять на гвоздях ему тоже нравится». После этого звезда также написала, что любит мужчину, опровергая слухи об их размолвках.

Также звезда показала свой белоснежный ягуар, рассказала об эмоциональном выгорании и отношению к гражданскому браку.

Мишина нашла свою любовь на популярном проекте "Холостячка". Избранником звезды стал юморист Александр Эллерт. После реалити-шоу пара начала жить вместе и теперь они почти неразлучны. Судя по кадрам в соцсетях, влюбленные сейчас отдыхают в Карпатах, откуда показывают множество фото, видео и сторис в Instagram.

Так, на днях Александр Эллерт выложил в сеть забавные кадры, на которых показал перекошенное лицо Ксении во время занятий йогой. Теперь же юморист выложил в сторис черно-белый снимок, на котором они запечатлены с возлюбленной утром. На этом кадре фанаты могут увидеть Мишину сонную, без макияжа и фильтров, то есть максимально естественную.

Напомним, Эллерт и Ксения Мишина устроили себе романтику с "пледиком" посреди леса: "Жалко барсучка".

Как сообщала Politeka, Эллерт поведал о кардинальных переменах в жизни после "Холостячки": "И это ты еще не женился".

Также Politeka писала, Эллерт в отпуске посмеялся над Ксенией Мишиной в постели, личные кадры: "Опаздывает".