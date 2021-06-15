Курс валют в Украине удивил дальнейшим снижением доллара и евро по отношению к гривне
Так, курс доллара во вторник, 15 июня, снизился еще на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем (тогда он был на уровне 27,04 грн.). Таким образом, Нацбанк Украины установил следующий курс доллара - 26,99 гривен за один “вечнозеленый”.
Это говорит о том, что американская валюта упала ниже 27 гривен впервые за 11 месяцев. Ниже курс был только 13 июля 2020 года - 26,95 гривен за доллар.
По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен.
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Евро также продолжает терять свои позиции, уступая дорогу гривне. Согласно данным Нацрегулятора, во вторник курс евро установлен на уровне 32,70 гривен за одну европейскую валюту. Потеря составила 9 коп. (в предыдущий банковский день евро подешевел аж на 19 копеек).
Напомним, согласно прогнозу курса доллара на лето 2021 года, гривна будет усиливаться под действием положительных факторов (аукционы Министерства финансов по продаже ОВГЗ и постепенное возвращение туда нерезидентов; отечественный экспорт; действия регулятора на межбанке).
В целом летом ожидается курс в диапазоне 26,9 — 27,5 грн в расчете на то, что когда курс приблизится к отметке 27 грн за доллар, регулятор все чаще начнет выходить на межбанк с покупкой валюты. Это будет выравнивать предложение и спрос и пополнять золотовалютные резервы, что позволит не допустить значительных колебаний курса в будущем.
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