Курс валют в Украине удивил дальнейшим снижением доллара и евро по отношению к гривне

Так, курс доллара во вторник, 15 июня, снизился еще на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем (тогда он был на уровне 27,04 грн.). Таким образом, Нацбанк Украины установил следующий курс доллара - 26,99 гривен за один “вечнозеленый”.

Это говорит о том, что американская валюта упала ниже 27 гривен впервые за 11 месяцев. Ниже курс был только 13 июля 2020 года - 26,95 гривен за доллар.

Евро также продолжает терять свои позиции, уступая дорогу гривне. Согласно данным Нацрегулятора, во вторник курс евро установлен на уровне 32,70 гривен за одну европейскую валюту. Потеря составила 9 коп. (в предыдущий банковский день евро подешевел аж на 19 копеек).