Известная актриса и певица Дженнифер Лопес на семейном празднике не стала прятать чувства с Беном Аффлеком
Как пишет Politeka.net, Аффлек и Лопес отправились в Малибу, где праздновали День Рождения сестры певицы. Интересно, что пара была помолвлена 17 лет назад, но тогда создать семью звездам не удалось. Но недавно Бен расстался с актрисой Аной де Армас, а Дженнифер ушла от Алекса Родригеса, с которым была помолвлена.
На новых кадрах, которые сделали папарацци, можно заметить, как Лопес и Аффлек не скрывают своих чувств - обнимаются и целуются. Кадры сразу облетели сеть и появились в фан-группах актрисы.
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Фанаты сразу начали активно ставить лайки и комментировать публикации:
"Мамма мия", "Настоящая любовь всегда находит путь", "Да здравствует любовь", "Он определенно любовь всей ее жизни! Как мило!", "Вы, ребята, такая милая пара", "Продолжай любить и объединяйся навсегда!".
Сообщалось, что актриса и певица Дженнифер Лопес во время фотосессии на пляже не постеснялась показать фигуру.
В бежевом купальнике с вырезом на спине и бюсте Лопес смотрелась максимально естественно.
Напомним, 51-летняя Лопес едва втиснулась в лосины, обескуражив размерами "ореха" на прогулке
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