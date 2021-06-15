Популярная украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина неожиданно показала себя по дороге на свадьбу и рассказала о важном дне в своей жизни

Звезда поделилась радостными новостями в разделе Сториз на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Мишина объявила, что едет на свадьбу. По ее словам, замуж выходит ее давняя подруга.

«Доброе утро, мои дорогие! Сегодня у меня очень ответственный, но очень приятный день, потому что я выдаю замуж свою подругу детства – я свидетельница! Волнуюсь, капец», - со счастливой улыбкой рассказала актриса.

Затем она показала саму невесту в белом платье к глубоким декольте.

«Моя куколка, привет! Ох, я волнуюсь! Мне кажется, у меня даже волосы дыбом встали немножко», - не могла успокоиться Мишина. Очевидно, для нее это событие действительно было очень волнительным.

Тем временем, фанаты актрисы с нетерпением ждут ее собственной свадьбы, ведь после финала шоу она продолжила отношения с его победителем Александром Эллертом. Сейчас пара живет вместе и регулярно радует поклонников совместными снимками.

При этом недавно фанаты заподозрили, что пара рассталась. Однако, в комментарии Григорию Решетнику возлюбленные признались, что они вместе и у них все хорошо, хоть и бывают ссоры.

Напомним, Ксения Мишина посмеялась над провальной попыткой Эллерта обновить гардероб: "Что за краб?".

Как сообщала Politeka, Мишина, показав свой белоснежный "Jaguar" и сына, раскрыла правду об отношениях с Эллертом: "У него нет выбора".

Также Politeka писала, что любимый "Холостячки" Мишиной Эллерт изнемогает от боли, их отдых превратился в испытание: "Если бы не Ксю...".