Популярная украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина неожиданно показала себя по дороге на свадьбу и рассказала о важном дне в своей жизни
Звезда поделилась радостными новостями в разделе Сториз на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Мишина объявила, что едет на свадьбу. По ее словам, замуж выходит ее давняя подруга.
«Доброе утро, мои дорогие! Сегодня у меня очень ответственный, но очень приятный день, потому что я выдаю замуж свою подругу детства – я свидетельница! Волнуюсь, капец», - со счастливой улыбкой рассказала актриса.
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Затем она показала саму невесту в белом платье к глубоким декольте.
«Моя куколка, привет! Ох, я волнуюсь! Мне кажется, у меня даже волосы дыбом встали немножко», - не могла успокоиться Мишина. Очевидно, для нее это событие действительно было очень волнительным.
Тем временем, фанаты актрисы с нетерпением ждут ее собственной свадьбы, ведь после финала шоу она продолжила отношения с его победителем Александром Эллертом. Сейчас пара живет вместе и регулярно радует поклонников совместными снимками.
При этом недавно фанаты заподозрили, что пара рассталась. Однако, в комментарии Григорию Решетнику возлюбленные признались, что они вместе и у них все хорошо, хоть и бывают ссоры.
Напомним, Ксения Мишина посмеялась над провальной попыткой Эллерта обновить гардероб: "Что за краб?".
Как сообщала Politeka, Мишина, показав свой белоснежный "Jaguar" и сына, раскрыла правду об отношениях с Эллертом: "У него нет выбора".
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