Примадонна Алла Пугачева удивила внешним видом на новом фото с маленькой дочкой

Как сообщает Politeka.net, известная российская артистка Алла Пугачева, которая около 20 лет живет в браке с юмористом Максимом Галкиным и воспитывает с ним двух маленьких детей – близнецов Гарри и Лизу. Недавно в одном из фан-аккаунтов в Instagram, посвященных артистке, опубликовали ее фото с маленькой дочкой на руках. Надо сказать, что этот снимок вызвал бурю эмоций у поклонников звезды.

На фотографии Алла Борисовна позирует сидя на стульчике и держа на руках маленькую Лизу. Перед камерой артистка появилась в простом черном платье с белоснежным воротником. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Маленькая Лиза умостилась в объятия звездной мамы, на ней яркое красное платьице с интересным узором, а волосы заплетены в милые косички.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую фотографию Пугачевой: "Счастливая мама! Прелестное дитя", "Лица отфотошопили до неузнаваемости", "Сколько красоты и счастья в этом кадре!", "А вы, завистники, заткнитесь", "А руки Бабуси забыли отфотошопить", "Ну очень красивые", "Прекрасно", "Такие милые", "Лиза прелесть, а бабушка на мужчину больше похожа", "Что за фотошоп? Это лицо не Аллы. Графика", "Красивая дочка", "Потрясающее фото".

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