Муж Ольги Сумской, тоже актер, Виталий Борисюк выглядел при этом очень грозным

Так, 57-летний артист театра опубликовал свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показал любпытный момент, произошедший во время представления в культурном центре "Freedom Hall" в Киеве.

Борисюк вместе с женой играли в спектакле "Два анекдота на ужин" по мотивам рассказов Антона Чехова.

На кадрах Виталий в военном кителе и с густыми накладными усами спустился со сцены в зал, "пристав" с вопросами к молодой парочке, сидевшей за накрытым столиком в окружении других зрителей.

"Нужно мне платить проценты али нет? Ну же!", - сердито кричал Борисюк, очень натурально играя эмоции.

Момент засняли очевидцы и выложили в соцсети, а Виталий сделал уже репост.

"Браво!👏", - зрители похвалили его за игру.

Ранее мы рассказывали, как Сумская нагрянула в гости к своей молодой коллеге из сериала "Крепостная" Наталке Денисенко. Ольга решила научить подругу рецепту своего фирменного борща с белыми грибами и фасолью.

"Да! Это "кулинарная программа" Наталки и я, собственно, уже подготовила ингридиенты, и будет борщ по-сумсковски", - объявила актриса, показав овощи, фасоль и другие продукты, разложенные по тарелкам.

Сам процесс Сумская, к сожалению, не показала, а вот результатом похвасталась. Блюдо получилось очень густым и выглядело аппетитно. Денисенко чуть в обоморок не упала от желания попробовать поскорее.

"Боже, какой аромат... у меня просто текут слюнки... Я его сейчас волью в себя!", - с восторгом восклицала Наталка.

Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".

Также Politeka писала, что Ольгу Сумскую с новорожденной малышкой на руках засыпали поздравлениями: "Как чудесно..."