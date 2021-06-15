Известную украинскую певицу Тину Кароль заметили с огромным рюкзаком в другой стране
Благодаря своей популярности звезда обзавелась поклонниками в разных уголках мира, и теперь ей стало еще сложнее оставаться где-либо незамеченной. Так, преданные фанаты тут же «поймали» артистку по прибытии в Казахстан, куда Кароль отправилась для проведения фан-встречи.
На фан-странице певицы в Инстаграм появились соответствующие кадры, пишет Politeka.net. Так, на видео, снятом одной из поклонниц, можно увидеть, как звезда выходит из здания аэропорта.
Тина была одета по-дорожному удобно, а на ее лице красовалась маска. На спине у певицы висел большой желтый рюкзак. Звезду сопровождал высокий молодой человек, который нес большой чемодан. Его лицо сложно рассмотреть, однако можно предположить, что это – пиар-менеджер артистки Павел Орлов, который часто ее сопровождает.
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Поклонники не смогли не прокомментировать это видео. Больше всего оно порадовало жителей Казахстана.
«Рюкзак больше Тины) такая стройняшка)», «до сих пор поверить не могу. В нашей аэропорту, нашем городе, это то, о чем я даже мечтать не могла», «Боже какая она красивая», «Не верится», «Эй Дантина!! вы тут Балана видите? нет... а он есть», «так близко», «Я не верю», «А кто это с ней? Этот высокий парень тоже в команде, кто он?», - пишут люди.
Напомним, Тина Кароль светилась от счастья на свадьбе, выбрав необычный наряд: "Про все на свете с тобой забываю".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль удивила жестким нравом в обычной жизни, леди-босс: "Иногда жалко Олю".
Также Politeka писала, что Кароль в белой пижамке пустила в свою спальню, умостившись на кровати: "Это о любви к себе".