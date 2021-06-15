Известную украинскую певицу Тину Кароль заметили с огромным рюкзаком в другой стране

Благодаря своей популярности звезда обзавелась поклонниками в разных уголках мира, и теперь ей стало еще сложнее оставаться где-либо незамеченной. Так, преданные фанаты тут же «поймали» артистку по прибытии в Казахстан, куда Кароль отправилась для проведения фан-встречи.

На фан-странице певицы в Инстаграм появились соответствующие кадры, пишет Politeka.net. Так, на видео, снятом одной из поклонниц, можно увидеть, как звезда выходит из здания аэропорта.

Тина была одета по-дорожному удобно, а на ее лице красовалась маска. На спине у певицы висел большой желтый рюкзак. Звезду сопровождал высокий молодой человек, который нес большой чемодан. Его лицо сложно рассмотреть, однако можно предположить, что это – пиар-менеджер артистки Павел Орлов, который часто ее сопровождает.

Поклонники не смогли не прокомментировать это видео. Больше всего оно порадовало жителей Казахстана.

«Рюкзак больше Тины) такая стройняшка)», «до сих пор поверить не могу. В нашей аэропорту, нашем городе, это то, о чем я даже мечтать не могла», «Боже какая она красивая», «Не верится», «Эй Дантина!! вы тут Балана видите? нет... а он есть», «так близко», «Я не верю», «А кто это с ней? Этот высокий парень тоже в команде, кто он?», - пишут люди.

Напомним, Тина Кароль светилась от счастья на свадьбе, выбрав необычный наряд: "Про все на свете с тобой забываю".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль удивила жестким нравом в обычной жизни, леди-босс: "Иногда жалко Олю".

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