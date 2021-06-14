Известная певица Тина Кароль поразила фанатов видом в белой пижаме

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой приписывают продолжительный роман с молдавским артистом Даном Баланом, часто радует фанатов яркими фото и видео из своей жизни в соцсети Instagram. А недавно в фан-аккаунте, посвященном звезде, появилось необычное светлое фото, на котором артистку можно увидеть в домашнем образе в спальне.

Как видно, на новом снимке Тина запечатлена в своей светлой просторной спальне, она умостилась на кровати в позе лотоса среди белых простыней и весело улыбается фотографу. Перед камерой певица появилась в удобной белой пижаме, которая идеально легла по фигуре, скрывая лишнее и подчеркивая нужное. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

В подписи к фотографии Кароль говорится: "Постель Tina Karol and Home ME — это о любви к себе. Если ты относишься к своему телу бережно, оно отвечает тебе взаимностью. Поэтому я выбираю постель из натурального бамбука и шёлка". Пользователи начали комментировать новое фото звезды. "Ох, как же я отношусь к этому телу, нежно и нежно", "Красотка", "Такая милая", "Очень красивая и светлая", "Нежная... Светлая...", "Моя любовь".

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".