Главный герой "Холостяка 11" Михаил Заливако показал, как отдыхает со своей избранницей Анной Богдан
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал несколько видео, показав отдых в популярном для туристов месте – Каппадокии. Первым делом Михаил снял себя и втайне заснял Богдан, показав, как она тоже записывает контент для своих поклонников.
"Три дня лесом, два дня полем и мы наконец добрались до Каппадокии. Ни фига не поспали. Мишу блогера знаете? И вон там еще один снимает что-то интересненькое для вас. Сейчас что-то новенькое увидите от этого перчика", - заявил мужчина.
Дальше Заливако показал компанию, с которой, судя по всему, и отправился за границу. Он засветил эффектную блондинку, которая вместе с ним поднималась в гору. «Первая прогулка неполным составом», - подписал сторис Заливако.
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«Марин, ну все ты теперь тоже звезда, короче», - пошутил Михаил, добавив, что звездный час как быстро пришел, так и быстро уйдет.
После «Холостяк» поделился ярким снимком со своей возлюбленной. Он приподнял красотку, имитируя борьбу. Анна при этом была в короткой юбке.
Отметим, что Анна и Михаил остались парой после окончания проекта «Холостяк». Такое в данном шоу бывало не так часто.
Напомним, что Анна Богдан в Турции удивила ответом, живет ли она с "Холостяком" после шоу: "Мы уже как три месяца...".
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