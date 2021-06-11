Герої "Холостяк 11" Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан продовжують дивувати одкровеннями

Як відомо, Міша з Анею з'їхалися через тиждень після фіналу. Нещодавно переможниця "Холостяка" підтвердила, що її коханий погодився на переїзд з Харкова до Києва, і вони вже як три місяці живуть разом у столиці.

У новому інтерв'ю Слави Дьоміна на Люкс FM розмова зайшла про колишні стосунки Ані, які не дають спокою фанатами парочки, передає Politeka.net.

Мова про її заміжжя з екс-главою офісу президента Андрієм Богданом. Дівчина прийшла на проєкт, поставивши крапку в цих відносинах, проте ім'я її колишнього постійно спливає в Мережі. Більш того, в одному з випусків "Холостяка", коли Міша прийшов знайомитися з батьками Ані, виявилося, що мама дівчини досі ностальгує за колишнім зятем.

"Це мені так набридло і розмови про це... тому що я вже в зовсім інших відносинах, і я давно вже розлучилася, і все, я вже дівчина Михайла", - прокоментувала ситуацію Аня.

Заливако, в свою чергу, теж не зрозумів ажіотажу з приводу всієї цієї теми.

"Ну, екс-дружина, ну і що далі?, - здивувався він на запитання Дьоміна. - Знову ж таки, це наші реалії, в яких є певний ярлик, який на тебе кріпиться і певний час існує".

Тоді ведучий поцікавився у "Холостяка", чи не зачепила його ситуація з весільними фото, що миготіли під час його знайомства з батьками Ані.

"Була фотографія з весілля, де взагалі-то брат її тримає за руку... Я не ревнивий чоловік і для мене ось те, що всі запитують, як ти реагуєш, та ну ніяк не реагую. Це було, і все...", - зізнався Міша, що зовсім не ревнує кохану до колишнього.

Також він додав, що впевнений у собі і своїй партнерці.

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