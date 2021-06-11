Переможниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Анна Богдан розкрила, де і з ким зараз живе, а також поділилася планами на майбутнє

Так, 28-річна Аня, яка завоювала серце "Холостяка", зізналася, що отримує багато питань від шанувальників з приводу своїх відносин з Мішею. Дівчина поспілкувалася з підписниками в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Відзначимо, на пост-шоу з'ясувалося, що Аня з Мішею почали жити разом через тиждень після фіналу. Багатьох тоді цікавило питання, де саме буде жити пара, якщо все складеться вдало, адже харків'янин Заливако говорив, що йому не хотілося б переїжджати, а для Ані покинути Київ було б "смерті подібно".

Але, як бачимо, Міші довелося піти на компроміс.

"Ми вже як три місяці живемо разом в Києві і плануємо поки ось жити в Києві", - повідомила Богдан.

Зараз парочка відпочиває в Туреччині разом із іншими зірками, які приїхали на захід у фешенебельний готель Rixos Premium Bodrum.

До цього Аня виставляла миле фото з Мішею, не стримавши емоцій у підписі: "А що ще потрібно для щастя? Прекрасне місце, тепле море, чарівне плаття і ти поруч ❤️".

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі розхвалили пару, інші висловили думку, що це всього лише гра на камеру:

"Не відкуси йому вухо"; "ви кращі і немає різниці, у що ви одягнені, мені дуже подобається, що ви разом, бажаю вам шаленої любові"; "Контракт відпрацюєш і....😂 "; "Ви як з обкладинки журналу🔥".

Крім того, переможниця "Холостяка" показала в "сторіз", як вони з коханим дають інтерв'ю Каті Осадчій в програмі "Світське життя", а також вчаться танцювати.

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