Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан показала зухвале фото і розкрила подробиці життя з коханим

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина глави офісу президента Андрія Богдана Анна стала обраницею нового "Холостяка" Михайла Заливако на реаліті-шоу. У своєму Instagram Анна Богдан нещодавно опублікувала провокативне фото в зухвалому образі, а в підписі до нього розкрила десять фактів про їх парі, уточнивши, що деякі з них неправда.

На новому знімку Анна відображена у фотостудії на червоному тлі і в модельній позі. Перед камерою вона з'явилася у вузькій шкіряній сукні чорного кольору з пікантним розрізом на нозі. Цей наряд ідеально сів по фігурі, підкреслюючи всі достоїнства і випирає бюст. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до кадру Богдан написала: "Я не дуже часто розповідаю подробиці про наше життя з Мішею! Треба виправлятися. Вирішила, що буде цікаво, наскільки легко ви вгадаєте 3 не вірних факту про нашу пару. Пишіть в коментарях свої варіанти:

1. Міша першою дитиною хоче дочку.

2. Найчастіше в нашому будинку посуд миє Міша.

3. У нас розділені обов'язки з прибирання квартири. Міша пилососить, а я витираю пил.

4. Міша дуже вибагливий в їжі. Тому ми частіше харчуємося в закладах, або замовляємо доставку.

5. Ми часто ходимо на побачення.

6. У нашій парі, я частіше провокую на сварку і люблю посперечатися.

7. Сніданок частіше готує Міша.

8. У Міші більше взуття ніж у мене.

9. Я дотримуюся правильного харчування, а Міша любитель принесли додому всякі солодощі, чим часто провокує мене порушити свій режим.

10. Міша може дуже сильно залипнути в телефоні. І мене це часто дуже дратує.

Ну як? Є варіанти які факти справжні, а які - брехня?".

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