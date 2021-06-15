Украинская певица Настя Каменских в компании молодых тиктокеров похвасталась цветущим видом

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда является активным пользователем молодежной сети Тик Ток. Для продвижения своего аккаунта она иногда приходит в гости к молодым звездам этой соцсети. В этот раз Каменских погостила у новообразовавшегося дома, где живут молодые тиктокеры.

«Знакомьтесь! Это ребята из нового ТикТок дома - @whynot___house. Насмеялись, натанцевались и наснимали с ними для вас сегодня много классного контента!», - подписала фото Настя.

На снимке Каменских предстала в спортивной майке и штанах. Ее волосы и яркий макияж подчеркнули достоинства певицы.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики, которая касалась возраста звезды.

«А ведь по сути, такого возраста у неё уже мог быть ребёнок», «Уже так видно возрастную разницу», «Парни симпатичные) Но Настя вне конкуренции», «Команда красавцев», «Какая ты красивая, очень похожа на латиноамериканку», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских в компании лучшей подруги пожаловалась на погоду, показывая отдых выходного дня. Певицу, как и многих украинцев, не устраивает погода этим летом.

Напомним, что Каменских показала свою настоящую внешность, взволновав мужа Дорофеевой Дантеса: домашнее фото.

Также Politeka писала, что разочарованная Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом: "Очень важное сообщение".

А еще Politeka сообщала, что Каменских смутила украинцев внешним видом на свежих кадрах: «Какой-то нечеловеческий оскал».