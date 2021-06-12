Співачка Настя Каменських показала себе без косметики та зачіски на домашньому фото
34-річна зірка, за якою спостерігають понад 5 млн підписників в Instagram, не соромиться показувати свою справжню зовнішність, періодично виставляючи домашні знімки - без натяку на гламур.
У своєму новому пості Каменських постала в білому світшоті з мультяшним принтом, передає Politeka.net. Дівчина продемонструвала обличчя без макіяжу крупним планом, розташувавшись таким чином, щоб сонячні промені освітлювали найпривабливіше.
"Відчуй 🤍", - підписала цей кадр зірка.
Користувачі оцінили зовнішність Насті в коментарях. До речі, одним з перших "лайк" поставив чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Екс-дружина Позитива розповіла правду про розлучення, йому це може не сподобатися: "Ми з Льошею..."
Тіло молодого українця знайшли за кордоном: "шукали 2 тижні"
Автобус з пасажирами влетів у зупинку, багато загиблих: деталі і кадри трагедії в Росії
"Тіло сховав у колекторі": розкрилися деталі вбивства 8-річного українця
"нереально красива 😍"
"Природна краса 😍"
"Сонячна і сяюча фотографія"
"Просто ангел"
"❤️"Скажи, звідки ти взялася" 🔥"
Раніше ми розповідали, Каменських зізналася, що спільного у її чоловіка, продюсера та репера Потапа з покійним батьком. По-перше їх обох звуть Олексіями, а по-друге, вони обидва тельці за гороскопом. Але це навіть не головне.
"Я не підбирала, так випадково вийшло, а потім я зрозуміла, що він повністю схожий на мого батька. Гумором! У Льоші з Льошею просто однакові були жарти. Це правда. І взагалі... навіть не можу пояснити... ось ці флюїди, які людина передає, у них дійсно схожі. Не дарма ж кажуть, що дівчатка вибирають собі чоловіків схожих на тат", - поділилася Настя в інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE.
Нагадаємо, Каменських в обтягуючій сукні спантеличила" вагітним "зовнішнім виглядом:"вік нікого не щадить".
Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко розцвів поруч з апетитним декольте Полякової, з'явилося фото:"хоч десь щастя є".
Також Politeka писала, що грайлива Полякова засмущала Андрія Данилка, спустивши перед ним халат:"років на 10 молодшою стала".