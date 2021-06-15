Первая украинская «Холостячка», украинская актриса Ксения Мишина удивила неожиданными кадрами со свадьбы

Как передает Politeka.net, 31-летняя Мишина засветилась рядом с красотками-подружками. Она была очень красиво накрашена и выглядела превосходно.

«Я сегодня на свадьбе у своей очень близкой подруги и целый день размышляю о дружбе. Из чего она рождается? Что это за Благо, быть другом, чувствовать единение, эту абсолютную любовь. Сегодня в моей голове проносились самые разные моменты из моей жизни. Смешные, грустные, опасные, самые разные моменты, когда со мной рядом были близкие люди», - отметила Ксения.

Она добавила, что многие из ее подруг лишь одним своим присутствием создают целую вселенную, в которой всегда безопасно и ты можешь быть собой.

«Я очень люблю своих друзей, всегда открыта и готова прийти на помощь и самое ценное, что в большинстве случаев чувствую взаимность. Счастье иметь таких друзей и горько молодым!», - добавила Ксения.

В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Какие красивые девочки», «Вы невероятно красивая», «Ксения, вы очень красивая! Положительных эмоций вам и в любви и в дружбе!», «Ты - следующая замуж! И тогда они будут твоими подружками)))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что "Холостячка" Мишина попала в неприятность на дороге к Эллерту, кадры случившегося: "Спешила к любимому...".

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