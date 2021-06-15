Актриса Ксенія Мішина показала, чим займалася з коханим на вихідних

Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка знайшла своє кохання в проекті "Холостячка", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Вона активно ділиться подробицями свого життя і роботи.

У нових сторіс артистка показала кадри недільного шопінгу з коханим, повідомляє Politeka.net.

Олександр Еллерт приміряв досить оригінальні вбрання, розсмішивши тим самим свою дівчину.

"Хлопці, якщо ви хочете бути непоміченим у будь-яких килимах... Хлоп і увагу", - сказав він і впав на підлогу, практично злившись з килимом.

"Саша, ти де?",- підіграла коханому Ксенія.

Другий наряд виявився яскравішим. Еллерт приміряв костюм з принтом крабів та інших морських мешканців.

"А хто це там? Що за краб?» - відреагувала Мішина.

«А це директор Бердянська. Хлопці, всі краби Азовського моря на мені", - швидко знайшовся з відповіддю Еллерт.

Мішина навіть поцікавилася думкою фоловерів, який костюм їм більше сподобався: «а який би ви костюм вибрали, цей з крабами або той»під килим"? От не може визначитися мою любов".

«Я б два звичайно взяв, але грошей ще в Бердянську не стільки припливло», - додав Еллерт.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "обожнюю".

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