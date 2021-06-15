Популярна українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина несподівано показала себе по дорозі на весілля і розповіла про важливий день у своєму житті

Зірка поділилася радісними новинами в розділі сторіз на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Мішина оголосила, що їде на весілля. За її словами, заміж виходить її давня подруга.

"Доброго ранку, мої дорогі! Сьогодні у мене дуже відповідальний, але дуже приємний день, тому що я видаю заміж свою подругу дитинства – я свідок! Хвилююся, капець", - зі щасливою посмішкою розповіла актриса.

Потім вона показала саму наречену в білій сукні до глибоких декольте.

"Моя лялечка, привіт! Ох, я хвилююся! Мені здається, у мене навіть волосся дибки встало трошки", - не могла заспокоїтися Мішина. Очевидно, для неї ця подія дійсно була дуже хвилюючою.

Тим часом, фанати актриси з нетерпінням чекають її власного весілля, адже після фіналу шоу вона продовжила відносини з його переможцем Олександром Еллертом. Зараз пара живе разом і регулярно радує шанувальників спільними знімками.

При цьому нещодавно фанати запідозрили, що пара розлучилася. Однак, в коментарі Григорію Решетнику кохані зізналися, що вони разом і у них все добре, хоч і бувають сварки.

Нагадаємо, Ксенія Мішина посміялася над провальною спробою Еллерта оновити гардероб: "Що за краб?".

Як повідомляла Politeka, Мішина, показавши свій білосніжний "Jaguar" і сина, розкрила правду про відносини з Еллертом: "У нього немає вибору".

Також Politeka писала, що улюблений "Холостячки" Мішиної Еллерт знемагає від болю, їх відпочинок перетворився на випробування: "Якби не Ксю...".