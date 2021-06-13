Актриса Ксенія Мішина показала невдачу по дорозі до коханого Олександра Еллерта

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка знайшла своє кохання в проекті "Холостячка", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Після відпочинку з коханим Олександром Еллертом в Українських Карпатах, пара повернулася до Києва. У своїх сторіс зірка опублікувала відео, на якому показала, як пробила заднє колесо на дорозі.

На кадрах видно, що Ксенія стоїть в очікуванні на сервісі шиномонтажу. Працівники зняли колесо її машини і перевіряють на пошкодження. Перед камерою красуня з'явилася в стильному образі-на ній м'ятного кольору блузка, сумка на одне плече і великі окуляри. Волосся актриси зібране у високий хвіст, а на обличчі легкий макіяж.

"Коротше моя дівчинка подряпала ніжку. Здрастуй", - сказала в сторіс Мішина.

У ролику актриса показала, як її машину на шиномонтажі підняли домкратом і зняли заднє колесо. Їй сказали, що причиною неприємності стад маленький гвоздик на дорозі, який пробив шину.

"Поспішала я поспішала до коханого, а мене вирішили подостановить. ДО РЕЧІ, дивовижна штука - як тільки машина показала, що здуває колесо, відразу на дорозі організувався шиномонтаж", - сказала Мішина, написавши, що у всьому треба бачити хороше.

Відзначимо, що і Ксенія, і її коханий активно показували в своїх соцмережах свій відпочинок в Карпатах. Так, актриса відвідала заняття з йоги, і разом з Олександром вони вчилися стояти на цвяхах, і багато гуляли, насолоджуючись гірськими пейзажами.

Нагадавши, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "обожнюю".

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