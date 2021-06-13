Актриса Ксения Мишина показала неудачу по дороге к любимому Александру Эллерту

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая нашла свою любовь в проекте "Холостячка", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. После отдыха с возлюбленным Александром Эллертом в украинских Карпатах, пара вернулась в Киев. В своих сторис звезда опубликовала видео, на котором показала, как пробила заднее колесо на дороге.

На кадрах видно, что Ксения стоит в ожидании на сервисе шиномонтажа. Работники сняли колесо ее машины и проверяют на повреждения. Перед камерой красотка появилась в стильном образе – на ней мятного цвета блузка, сумка на одно плечо и большие очки. Волосы актрисы собраны в высокий хвост, а на лице легкий макияж.

"Короче моя малышка поцарапала ножку. Здравствуй шиномонтаж", - сказала в сторис Мишина.

В ролике актриса показала, как ее машину на шиномонтаже подняли домкратом и сняли заднее колесо. Ей сказали, что причиной неприятности стал маленький гвоздик на дороге, который пробил шину.

"Спешила я спешила к любимому, а меня решили подостановить. Кстати, удивительная штука - как только машина показала, что сдувает колесо, сразу на дороге организовался шиномонтаж", - сказала Мишина, написав, что во всем надо видеть хорошее.

Отметим, что и Ксения, и ее возлюбленный активно показывали в своих соцсетях свой отдых в Карпатах. Так, актриса посетила занятия с йоги, и вместе с Александром они учились стоять на гвоздях, и много гуляли, наслаждаясь горными пейзажами.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

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