Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия решилась на весьма откровенную съемку с мужем

Как передает Politeka.net, Лилия и Влад Яма являются активными пользователями в Инстаграм. Они тщательно готовят контент для соцсетей, регулярно устраивая красивые парные и семейные фотосессии.

На этот раз Лилия поделилась соблазнительным черно-белым кадром. На фото она предстала в черном кожаном корсете, поверх которого был надет пиджак. Женщина сидела на диванчике, облокотившись об своего звездного мужа. Она прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. Выглядело фото очень личным, поскольку пиджак Лилии немного распахнулся, засветив аппетитные формы красотки.

«Выхожу из тени мужа…», - подписала фото Лилия.

В комментариях эффектной женщине оставили массу приятных слов.

«Красоту никак не скроешь», «Какая красота безумная», «Очень красивые!», «Очень нежное фото. Вы классные», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лилия Яма решилась на экстремальный поступок. Вместе с мужем и сыном она отправилась покорять одну из вершин Карпат. Женщина сфотографировалась на самой вершине, расставив в стороны руки, и впечатлив своей смелостью поклонников.

Напомним, что Влад Яма, встав на одно колено, сделал предложение руки и сердца эффектной брюнетке: "Вау!".

Также Politeka писала, что жена Ямы из "Танців з зірками" похвасталась подрастающим сыном в эффектном костюме: "Уже все девушки влюблены".

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из «Танців з зірками» с женой устроили переполох посреди Карпат: «Телочки в восторге…».